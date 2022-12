Ronaldo faz treino no ginásio após goleada à Suíça

Apesar de ter jogado apenas 16 minutos contra a Suíça, Ronaldo não esteve no treino desta quarta-feira no Qatar. Ficou no ginásio com os titulares da vitória sobre a Suíça. A seleção nacional começou a preparar o jogo dos quartos de final contra Marrocos, marcado para sábado. A reportagem dos enviados da SIC ao Qatar, Luís Marçal e Rafael Homem.

Vitinha e Ricardo Horta são dos primeiros a pisar o relvado de Al Shahania, no dia seguinte à vitória sobre a Suíça. No Lusail só saíram do banco ao minuto 74, tal como Ronaldo. Mas o capitão fica no ginásio, com os titulares.

Tal como depois de qualquer outro jogo do mundial, a goleada à Suíça também deu direito a meio dia de folga. O regresso ao trabalho acontece quinta-feira, ao fim da tarde. Por certo, já com todos os disponíveis no relvado de Al Shahania. O Portugal - Marrocos realiza-se sábado, às 15:00 no Al Thumama, em Doha, e pode ser visto na SIC.