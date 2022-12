"É uma equipa fortíssima": Fernando Santos destaca "organização" e "qualidade" de Marrocos

Portugal joga com Marrocos por um lugar nas meias-finais do campeonato do Mundo e Fernando Santos pede máximo respeito pelo adversário. Sobre Cristiano Ronaldo, o selecionador nacional confirmou a conversa com o capitão e pediu para que o deixem em paz.

Depois da tempestade provocada pelas noticias que davam conta da vontade de Cristiano Ronaldo deixar a seleção e de uma alegada discussão com Fernando Santos, o selecionador nacional veio a público confirmar a conversa privada com o capitão.

O selecionador nacional garantiu que o capitão da seleção portuguesa não pretende abandonar o grupo e que está focado nos trabalhos com os restantes companheiros.

João Félix foi ao encontro das palavras do técnico e acrescentou ainda que é essencial que toda a gente esteja mais “unida”, de modo a que “não se estrague o ambiente da seleção".

O jogo com Marrocos é mais importante do que todos os outros assuntos paralelos à seleção nacional. Portugal sabe que está mais próximo do objetivo, mas também sabe o que o adversário fez até chegar aos quartos de final.

Fernando Santos defende que o conjunto africano é bastante competente e destaca ainda os feitos alcançados pela seleção marroquina até esta fase da prova.

Portugal e Marrocos vão defrontar-se nos quartos de final do Mundial 2022, no sábado, a partir das 15:00, num jogo para ver em direto na SIC.