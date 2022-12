Tem 40 anos, é argentino: o árbitro que vai apitar o Portugal-Marrocos

O argentino Facundo Tello vai arbitrar o jogo entre Portugal e Marrocos, dos quartos de final do Mundial2022 de futebol, após ter dirigido o duelo com a Coreia do Sul, informou esta quinta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Tello, de 40 anos, foi o nomeado para dirigir a partida da semana passada, com os sul-coreanos, da terceira jornada do Grupo H, que a equipa das 'quinas' perdeu por 2-1.

Estreante em Mundiais, o argentino vai arbitrar o terceiro encontro nesta fase final, depois de também ter estado no Suíça-Camarões (1-0), da primeira jornada do Grupo G.

No sábado, Facundo Tello será auxiliado pelos compatriotas Ezequiel Brailovsky e Gabriel Chade, enquanto o eslovaco Ivan Barton vai desempenhar as funções de quarto árbitro.Já o videoárbitro (VAR) ficará a cargo do também argentino Mauro Vigliano.

Portugal e Marrocos vão defrontar-se nos quartos de final do Mundial2022, no sábado, a partir das 18:00 locais (15:00 em Lisboa), no Estádio Al Thumama, em Doha.