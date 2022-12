“Preferia Ronaldo a titular a não ganhar o jogo com a Suíça”

César Mourão defendeu, esta quarta-feira, em entrevista na SIC Notícias, Cristiano Ronaldo. O humorista disse que Ronaldo deveria ser titular na seleção nacional portuguesa.

César Mourão comentou a decisão de Fernando Santos em ter colocado o camisola 7 no banco de suplentes no jogo contra a Suíça, a contar para os oitavos de final do Mundial de futebol no Qatar.

O humorista publicou, na terça-feira, uma mensagem na rede social Instagram a pedir “gratidão” para Ronaldo, por tudo o que fez por Portugal ao longo da sua carreira como futebolista.