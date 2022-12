As imagens de Cristiano Ronaldo que estão a correr o mundo

A Seleção Nacional goleou a Suíça por 6-1 nos quartos de final do Mundial 2022. Um resultado expressivo que não abafou o foco mediático na principal novidade no onze inicial de Portugal para o jogo: a ausência de Cristiano Ronaldo.

CR7 foi suplente utilizado - entrou ao minuto 73 - mas chamou a atenção da esmagadora maioria dos fotógrados presentes no Estádio de Lusail ainda antes do apito inicial.

No momento em que “A Portuguesa” ecoava no recinto, as objetivas centravam-se na imagem rara de Ronaldo no banco de suplentes na fase final de um Campeonato do Mundo. Imagens que correram mundo nas últimas 24 horas.

Desde o Euro 2004, só em quatro ocasiões Ronaldo não foi titular em fases finais de Campeonatos do Mundo ou da Europa, todas elas em jogos da fase de grupos.

Nos quartos de final do Mundial 2022, Portugal vai medir forças com Marrocos, que hoje eliminou a Espanha. Um jogo para ver em direto na SIC, este sábado às 15:00.