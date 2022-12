“Queria tanto que ele deixasse a seleção”, o pedido da irmã de Cristiano Ronaldo

Kátia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, reagiu às críticas feitas ao futebolista português, depois de ter abandonado o relvado no final do jogo entre Portugal e Suíça, enquanto os seus colegas festejavam o apuramento para os quartos de final do Mundial de futebol no Qatar. “Eu pedi tanto para ele ir embora, sem olhar para trás. Chega de lutar, chega de sofrer…”, começou por dizer Kátia Aveiro através de uma “storie” no seu perfil da rede social Instagram.

A irmã de Cristiano Ronaldo voltou a deixar outra mensagem no Instagram, mas desta vez através de uma publicação com uma fotografia do jogador sentado no banco de suplentes de Portugal. “Queria tanto que ele viesse para casa, deixasse a seleção e se sentasse do nosso lado para o abraçarmos e dizer que tá tudo bem (...). Queria tanto que ele não fosse mais para lá, a gente já sofreu que chegue”, escreveu Kátia Aveiro, esta quarta-feira.