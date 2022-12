Que futuro para Fernando Santos? Saída do selecionador pode custar milhões

Fernando Santos e o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, estão a refletir sobre o futuro do selecionador nacional. Uma demissão está fora de questão, mas a saída do selecionador pode custar mais de sete milhões de euros.

Voltou escoltado pela popularidade de Pepe e encaminhou-se para o sossego do autocarro. Fernando Santos acabou por sair do veículo 10 minutos depois, para receber um cartaz de homenagem a Cristiano Ronaldo. Nesse contacto com a simpatia dos portugueses, teve dificuldade em sorrir.

As dúvidas sobre o futuro de Fernando Santos enquanto selecionador nacional começaram a pesar, mal terminou o jogo da derrota com Marrocos. Com a demissão fora de hipótese, a saída pode ser por mútuo acordo.

O custo da saída de Fernando Santos pode rondar os sete milhões à FPF, se Fernando Santos receber tudo o que está definido no contrato que tem assinado até julho de 2024 – até terminar o Europeu. O valor que pode ser mais elevado, se houver repartição de custos em relação ao que o Fisco reclama a Fernando Santos pelos rendimentos que recebe da FPF através da empresa que detém.

Uma manobra fiscal com taxas mais leves, acordada por ambas as partes, mas condenada pelas Finanças. Já forma regularizados 4,5 milhões de euros, referentes a 2016 e 17, faltam ainda pagar mais de 8 milhões, do período entre 2018 e 2021.

São questões que estão a ser analisadas sem pressa, tanto por Fernando Gomes como por Fernando Santos. Ao que a SIC conseguiu apurar, o tempo é de reflexão sem data para uma reunião. Portugal só volta a jogar em março, no apuramento para o Euro 2024.