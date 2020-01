O empresário José Veiga foi constituído arguido na Operação Lex, que conta já com 16 arguidos.

O antigo agente de jogadores e suspeito no processo Rota do Atlântico, é acusado pelo Ministério Público de "entregar vantagens indevidas" ao juiz Rui Rangel, principal arguido no mesmo processo e expuslo da magistratura.