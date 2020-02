Investigadas alegadas manipulações dos sorteios de processos judiciais

O Conselho Superior da Magistratura está a investigar alegadas manipulações dos sorteios eletrónicos de processos judiciais no Tribunal da Relação de Lisboa e promete ir até às últimas consequências.

É a resposta às suspeitas que recaem sobre o ex-presidente do Tribunal da Relação, que já foi constituído arguido no âmbito da Operação Lex. Luís Vaz das Neves nega qualquer envolvimento na manipulação do sorteio de processos.

PSD QUER OUVIR MINISTRA DA JUSTIÇA

O PSD quer ouvir a ministra da Justiça no Parlamento, sobre a fiabilidade do sistema de distribuição de processos judiciais.

À SIC, o gabinete de Francisca Van Dunem explica que nenhuma das situações divulgadas foi associada a falhas técnicas ou de conceção do sistema.

BE CONSIDERA "GRAVÍSSIMAS" SUSPEITAS DE VICIAÇÃO

Catarina Martins classificou esta sexta-feira de "gravíssimas" as suspeitas de que o juiz Vaz das Neves viciou o sorteiro eletrónico para a distribuição dos processos judiciais.

