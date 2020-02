Juízes exigem inquérito à distribuição de processos na Relação de Lisboa

A Associação Sindical dos Juízes pede intervenção urgente do Conselho Superior da Magistratura face às suspeitas de viciação do sorteio eletrónico dos processos por parte do ex-presidente do tribunal surgidas no âmbito da operação Lex.

As suspeitas que o Ministério Público tem passam pela forma como um recurso apresentado pelo juiz Rui Rangel foi distribuído a Orlando Nascimento, atual presidente da Relação que ainda não tinha chegado ao cargo quando tudo aconteceu.

O recurso deu razão a Rangel depois de do próprio ter pedido a quem estava no topo da Relação de Lisboa para o safar, como avançou a TVI.

O juiz Vaz das Neves, que era quem ocupava o lugar na altura, tornou-se por isso arguido na operação

Lex.

O Ministério Público está na posse de uma troca de mensagens clara entre Rui Rangel e Vaz das Neves que mostra os favores que um pedia ao outro

Perante este mar de suspeitas, a Associação Sindical dos Juízes quer que o Conselho Superior da Magistratura vá e depressa para a Pelação para saber o que aconteceu e se ainda acontece.