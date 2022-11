Operação Lex: decisão conhecida a 16 de dezembro

A decisão instrutória no âmbito da operação Lex será conhecida a 16 de dezembro, no Supremo Tribunal de Justiça (STJ), tendo o Ministério Público (MP) pedido a ida a julgamento dos cinco arguidos que requereram abertura de instrução. À saída do primeiro debate instrutório, após sete horas, Luís Filipe Vieira garante inocência e diz estar de “consciência tranquila”.

“Não pratiquei crime nenhum, nem sei porque estou neste processo”, defende o antigo presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira.

O procurador Vítor Pinto pediu esta quinta-feira a ida a julgamento do antigo Presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, no processo em que é acusado de recebimento indevido de vantagem em coautoria com o ex-juiz Rui Rangel.

O debate instrutório ficou esta quinta-feira concluído, numa sessão no STJ, tendo o MP pedido a ida a julgamento dos arguidos que requereram abertura de instrução: o ex-presidente do Sport Lisboa e Benfica (SLB), Luís Filipe Vieira, o vice-presidente do SLB, Fernando Tavares, o advogado Jorge Barroso, o funcionário judicial Otávio Correia e a sua mulher Elsa Correia.

Alguns dos arguidos que não requereram a abertura de instrução pediram para falar no final da sessão desta quinta-feira, tendo Miguel Matias, advogado do ex-presidente do Tribunal Relação de Lisboa Luís Vaz das Neves, manifestado a convicção de que se fará justiça e que o seu constituinte não irá a julgamento por falta de indícios relativos aos crimes que lhe são imputados.