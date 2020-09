Nunca o Presidente da República tinha ido tão longe: "É preciso que o Orçamento do Estado passe"

No primeiro dia em que o Parlamento falou do Orçamento do Estado depois das férias, Marcelo Rebelo de Sousa avisou os partidos de esquerda que têm a responsabilidade de aprovar o próximo Orçamento do Estado.

O Presidente da República foi mesmo ao ponto de dizer que o Orçamento de 2021 não pode ser inviabilizado em nenhuma das votações da Assembleia da República.

Mas na Assembleia da República, o PCP avisava que não assina cheques em branco, e ao lado, o Bloco de Esquerda manifestava-se impaciente com um silêncio prolongado do Governo.