Rui Rio diz que é muito cedo para anunciar uma "sentença de morte" do próximo Orçamento do Estado e promete propostas de alteração que o Governo irá decidir se aceita ou recusa.

Para já, não fala sobre a viabilização do documento e volta a garantir que até à entrega da proposta do Governo vai limitar-se a assistir às negociações com os partidos de esquerda.

Veja também: