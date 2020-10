PCP prepara-se para viabilizar OE através da abstenção, diz Marques Mendes

Luís Marques Mendes disse este domingo, no Jornal da Noite da SIC, que o PCP se prepara para viabilizar o Orçamento do Estado para 2021 abstendo-se na votação. O comentador diz que o partido já apurou as questões essenciais com o Governo.

Marques Mendes considera que esta é uma “reviravolta” surpreendente e que a mudança de posição surge por três razões.

Em primeiro, pela “excelente relação” entre António Costa e Jerónimo de Sousa. Depois, porque o PCP é um “partido grato” ao Governo, que nos últimos tempos “ajudou” a CGTP e o PCP, nomeadamente na Festa do Avante!. Por fim, o comentador da SIC diz que o PCP sentiu que o Orçamento viabilizado só pelo BE poderia “causar algum incómodo”.

