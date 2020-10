Orçamento do Estado. Proposta do Governo não tem aprovação garantida

O Governo está esta terça-feira a receber os partidos para apresentar, em traços gerais, o próximo Orçamento do Estado, cuja versão final será entregue no Parlamento no dia 12.

De acordo com os partidos, o documento prevê um défice superior a 4% e um crescimento da economia de mais de 5,5%. A direita acusa o Governo de apostar tudo no investimento privado e não apoiar as empresas.

A proposta não tem ainda aprovação garantida, e o Bloco de Esquerda considera que, até lá, falar num acordo de longo prazo com o Governo é uma perda de energia.