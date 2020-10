Iniciativa Liberal. Diminuir a retenção do IRS "é de um cinismo político atroz"

A Iniciativa Liberal recusa-se a apoiar este Orçamento do Estado e não facultava um voto, caso fosse necessário para a sua aprovação na Assembleia da República.

De acordo com João Cotrim de Figueiredo, há "linhas azuis" que o partido não perde de vista, nomeadamente o apoio à criação de emprego, à criação de riqueza e às empresas através, por exemplo, de uma estrutura fiscal mais simples e menos agravada.

Numa entrevista à SIC Notícias, repetiu várias vezes a palavra cinismo no que diz respeito aos apoios sociais divulgados pelo Governo, especialmente sobre a diminuição da retenção do IRS.

Os liberais lembraram ainda que se reuniram com o Governo para discutir a proposta de Orçamento do Estado para 2021 e que esperam que seja criado o portal da transparência, para ser do conhecimento público a utilização do dinheiro vindo da Europa.

No âmbito da saúde, João Cotrim de Figueiredo pede ao Governo que deixe a "cegueira ideológica" e que reforce substancialmente o sistema de saúde português para reduzir atrasos nas consultas, tratamentos e cirurgias.