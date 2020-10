Orçamento do Estado. "BE tem trazido algum nervosismo para este processo negocial"

A proposta de Orçamento do Estado para 2021 será esta segunda-feira entregue na Assembleia da República. Num frente-a-frente com o deputado do PCP Duarte Alves, João Paulo Correira afirmou que a esquerda terá dificuldade em votar contra um Orçamento que reforça o Serviço Nacinal de Saúde e que introduz uma nova prestação social.

Já o deputado do PCP, esclarece que ainda não há acordo para viabilizar o documento e que só quando fizer uma análise global é que tomará uma posição. Duarte Alves disse também que o partido apresentou um amplo conjunto de propostas, que espera ver postas em prática.

Porém, o Partido Socialista defende que a modelação e o alcance das medidas propostas pelos parceiros de esquerda podem estar no centro da discórdia, visto que os partidos não pensam da mesma maneira sobre todas as matérias.