PEV e PAN sobre Orçamento: há medidas importantes, mas que ficam aquém

A proposta de Orçamento do Estado para 2021 será esta segunda-feira entregue na Assembleia da República. Tanto o PAN - Partido das Pessoas, dos Animais e da Natureza - como o PEV - Partido Ecologista os Verdes - não se comprometem a viabilizar a proposta do Governo, apesar de reconhecerem que algumas medidas importantes foram incluídas no documento.

José Luís Ferreira afirma que, nas negociações, o PEV explicou ao Executivo de António Costa quais eram as medidas mais importantes, nomeadamente o combate sério à pobreza, a valorização dos salários, a criação de mecanismos de apoio social, o investimento na ferrovia e a remoção de amianto de todos os edifícios públicos.

Por sua vez, a deputada do PAN, Inês Sousa Real, revelou que houve consenso em algumas propostas na altura das negociações, mas que o Governo falhou na capacidade de acolher a opinião das forças políticas.

Ainda sem o documento final nas mãos, o partido faz uma leitura insatisfatória das propostas.