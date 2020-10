O ministro das Finanças disse esta terça-feira, no decorrer da apresentação do Orçamento do Estado, que em 2021 haverá um forte crescimento no investimento público, nomeadamente no reforço do Serviço Nacional de Saúde e outros investimentos públicos como a ferrovia.

Sobre o setor da saúde, João Leão fala num reforço dos profissionais para o SNS em 2021, mais 4.200, e outros 260 para o INEM.