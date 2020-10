Um Orçamento “cauteloso, tímido e de medo”

O ministro das Finanças apresentou esta terça-feira a proposta do Orçamento do Estado para 2021. Para João Vieira Pereira, apesar de não haver austeridade através do aumento de impostos, esperava-se uma injeção de mais dinheiro junto das famílias.

O diretor do Expresso considera as medidas de apoio social importantes, mas insuficientes, pelo que as famílias não o vão sentir na carteira e não vão consumir mais, fazendo a economia crescer.

Diz ainda que este é um Orçamento “muito cauteloso, tímido e de medo”, até porque o ministro das Finanças terá receio de que a Europa possa “voltar a puxar-nos as orelhas”.