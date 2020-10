OE2021. Bloco de Esquerda e PCP admitem avanços nas negociações

As negociações do próximo Orçamento do Estado continuam num impasse.

O Bloco de Esquerda e PCP reuniram na segunda-feira com o Governo e admitem que houve avanços.

Fonte do Governo adiantou à Lusa que há duas novas propostas em cima da mesa: o agregado familiar deixa de entrar nas contas de acesso à nova prestação social, o que aumenta o número de pessoas que podem beneficiar deste apoio se perderem o subsídio de desemprego; já na saúde, o executivo apresentou um calendário para a contratação de mais 4.200 profissionais para o SNS.

O Bloco está a estudar o detalhe das medidas e até que a análise esteja concluída o partido remete-se ao silêncio. Mas a SIC sabe que os avanços do Governo ainda não deixam o Bloco satisfeito.

O PCP diz que o Orçamento ainda está longe de responder às necessidades do país. O sentido de voto será anunciado nos próximos dias, mas o PCP deu a entender que vai abster-se na generalidade do Orçamento.