Orçamento do Estado. Avanços do Governo são insuficientes para BE e PCP

Depois das reuniões do governo com Bloco de Esquerda e PCP na noite passada, esta quinta-feira de manhã os dois partidos admitiram avanços nas propostas do Governo, mas voltaram a dizer que continuam de fora matérias que consideram essenciais.

O Partido Comunista diz que as negociações continuam para tentar ultrapassar as divergências. Já o Bloco de Esquerda disse que não está combinada mais nenhuma reunião e que o Governo só apresentou propostas em metade das áreas que o BE queria negociar.

O Governo propôs ao Bloco de Esquerda (BE) um alargamento do acesso à nova prestação social e um calendário para a contratação de mais 4.200 profissionais de saúde.

Estas duas propostas foram apresentadas pelo Governo ao BE numa reunião que se destinou a procurar um acordo para a viabilização da proposta de Orçamento do Estado para 2021, cuja votação na generalidade está marcada para o próximo dia 28, na Assembleia da República.