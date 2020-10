O voto contra do Bloco de Esquerda na generalidade do Orçamento do Estado de 2021 está a ganhar cada vez mais força.

O partido saiu insatisfeito do último encontro, na terça-feira, com o primeiro-ministro. O Governo fez saber que não estava disponível para mexer na Legislação Laboral e no dossier do Novo Banco.

O Bloco de Esquerda não aceita viabilizar o Orçamento sem garantias de avanços nessas áreas.

