OE2021. Aumento das pensões vai ser antecipado para janeiro

O PCP já acordou com o Governo antecipar o aumento extra das pensões para janeiro e não para agosto, como estava incialmente previsto.

O Executivo assumiu assim um compromisso com o Partido Comunista no Orçamento do Estado de 2021 para um aumento de 10 euros nas pensões, confirmou esta sexta-feira o líder parlamentar comunista.

"Um dos compromissos que o Governo admitiu foi a possibilidade de se introduzir essa alteração na proposta de Orçamento (...) e ser um valor único de 10 euros e não com a diferença entre os seis e os 10 euros", acrescentou.



Este compromisso foi revelado por João Oliveira na conferência de imprensa, na Assembleia da República, em Lisboa, em que a bancada comunista anunciou que vai abster-se na votação na generalidade do OE2021, na quarta-feira.

O PCP é o primeiro partido de esquerda a anunciar a sua posição sobre o Orçamento do Estado do próximo ano. O Bloco de Esquerda vai fazê-lo no domingo.