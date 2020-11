OE2021. Governo mantém afastada a hipótese de aumentar os salários na função pública

O Governo mantém afastada a hipótese de aumentar os salários na função pública.

Depois de ter dado por encerradas as negociações, no início do mês passado, o Governo abre novamente a porta aos sindicatos para dizer que continua a fazer contas, mas que os aumentos salariais para a função pública mantêm-se fora da equação.

Nas reuniões desta sexta-feira, com as estruturas sindicais, o executivo voltou a frisar as dificuldades provocadas pela pandemia.

A três semanas da votação final do Orçamento do Estado no Parlamento e sem nova reunião marcada com as estruturas sindicais, as atenções estão agora viradas para a discussão no plenário. Os sindicatos esperam que sejam os partidos insistir no tema até à votação final.

O executivo garante apenas um aumento, que resulte da subida do salário mínimo nacional, que não está ainda fechado.