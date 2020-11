No segundo dia de votações, o Parlamento voltou a chumbar cinco alterações do Bloco de Esquerda ao Orçamento do Estado.

O Partido Socialista repetiu o voto contra nas medidas para as áreas do trabalho e da saúde.

Já o PCP pediu o adiamento das votações relacionadas com o subsídio de desemprego e a criação de um subsídio de risco.

A votação final das contas do Estado para 2021 está marcada para a próxima quinta-feira.