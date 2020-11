OE2021. Tabelas de IRS ajustadas na próxima semana 

As tabelas de retenção na fonte do IRS que vão ser aplicadas em 2021 ficarão prontas na próxima semana, de acordo com o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.

No debate na especialidade do Orçamento do Estado para 2021, esta terça-feira, António Mendonça Mendes disse que a medida faz parte de um conjunto de alterações fiscais que têm como objetivo estimular a procura interna.

As novas tabelas, a publicar no início de dezembro, serão aplicadas sobre os rendimentos pagos a partir de janeiro de 2021 e no conjunto do ano, reduzirão este pagamento do imposto por parte dos contribuintes em cerca de 200 milhões de euros.

O secretário de Estado destacou ainda as medidas de estabilidade fiscal, manutenção das bases tributáveis e dinamização da procura.