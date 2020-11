OE2021. Aprovadas mais de 70 propostas contra a vontade do PS na véspera da votação final

A votação final do Orçamento do Estado para 2021 realiza-se esta quinta-feira no Parlamento.

O Bloco de Esquerda anunciou esta quarta-feira à tarde que vai votar contra o Orçamento do Estado e acusa o Partido Socialista de se ter juntado à direita.

Foram aprovadas mais de 70 metidas contra a vontade do PS, entre elas o subsídio de risco para a PSP e a GNR, proposto pelo PSD.