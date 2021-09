CDS discorda com desdobramento de escalões imposto por António Costa

O CDS é contra o desdobramento dos escalões do IRS. Francisco Rodrigues dos Santos disse, esta terça-feira, que a medida irá fazer com que os contribuintes reduzam a poupança.

O lider do partido diz ainda que vai propor uma redução dos escalões no Orçamento do Estado do próximo ano.

O primeiro-ministro anunciou esta segunda-feira, que o Governo está a trabalhar para que no próximo Orçamento de Estado se introduzam desdobramentos nos escalões de IRS entre 10.000 e 20.000 euros e entre os 36.000 e 80.000 euros.

