OE 2022: Executivo prevê crescimento económico de 5,5% para próximo ano

O Governo prevê que a economia volte a um cenário pré-pandemia em 2022. No Orçamento do Estado para 2022, o Executivo conta com um crescimento de mais de 5%, um défice de 3% e uma taxa de desemprego abaixo dos 7%.

De acordo com a previsão do Governo, em dois anos, o país terá recuperado do tombo que deu com a pandemia e regressar aos níveis de riqueza que tinha em 2019.

"Felizmente a nossa economia tem estado a responder melhor do que aquilo que se esperava", considera António Costa.

Nestas novas e melhoradas previsões, a economia cresce 4,6% este ano e 5,5% no próximo. Os valores compensam a queda histórica de 2020, ano em que o PIB afundou 8,4%.

O Governo está a contar que o buraco de 5,8% em 2020 já tenha encolhido para 4,5% este ano e continue no próximo quase até aos 3%.

Uma trajetória que prevê replicar na dívida pública, que deverá descer de 128% do PIB este ano para 123% em 2022.

