O primeiro-ministro, António Costa, reiterou esta quarta-feira otimismo em relação às negociações com do Orçamento do Estado com o Bloco de Esquerda.

Em conferência de imprensa na Eslovénia, à margem do Conselho Europeu, Costa admitiu que o Bloco estará mais disponível este ano para viabilizar o documento.

"Felizmente, o Bloco de Esquerda parece estar com uma posição diferente", diz o primeiro-ministro.

Subir o salário mínimo

O Governo mantém a intenção de voltar a subir o salário mínimo em 2022.

Questionado sobre a proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano, o primeiro-ministro fala na continuação de um equilíbrio responsável entre o controlo do défice e a melhoria no rendimento das famílias.

Crescimento da economia

António Costa confirma tambm que o Governo reviu em alta as previsões de crescimento da economia para este ano e para o próximo.

Previsões de crescimento do Banco de Portugal

O primeiro-ministro olha para as previsões de crescimento do Banco de Portugal como boas notícias para a economia portuguesa.

Na Eslovénia a participar na Cimeira da União Europeia - Balcãs ocidentais, António Costa atribui as perspetivas positivas ao sucesso das medidas implementadas pelo governo.