Orçamento de Estado para 2022 focado na classe média e no relançamento da economia

O primeiro-ministro diz que o principal foco do próximo Orçamento de Estado para o ano 2022 vai ser a classe média e o investimento público. Esta quarta-feira, o Governo apresenta aos partidos as linhas gerais da proposta do OE 2022.

Esta terça-feira o executivo reuniu-se em Conselho de Ministros extraordinário e tem outra reunião agendada para esta sexta-feira, para aprovação final do documento.

Relançar a economia, com especial atenção para a classe média e para as gerações mais jovens deve ser o foco, no entender do Governo. Para que o documento esteja no Parlamento na próxima segunda-feira, o Governo reuniu-se esta terça-feira no Palácio Nacional de Ajuda.

O Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda não estão assim tão otimistas. Catarina Martins critica, ainda, a postura do Governo nas negociações.

"O que eu ouvi do Governo ainda ontem foi que, acha que está tudo bem com os serviços públicos", considerou a coordenadora do BE.

A versão final da proposta do Governo vai ser aprovada esta sexta-feira. Depois segue para o Parlamento, onde vai ser debatida e votada na generalidade no final deste mês.

A votação global está marcada para 25 de novembro.

VEJA TAMBÉM: