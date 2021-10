A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, recusa antecipar o sentido de voto para o Orçamento do Estado do próximo ano.

Critica a postura do Governo nas negociações e diz que é o momento de combater as desigualdades estruturais no país.

Plano de Recuperação e Resiliência

Na reação ao discurso do Presidente da República do 5 de Outubro, a coordenadora do Bloco de Esquerda concorda que é preciso cuidado na forma como vai ser utilizado o dinheiro do Plano de Recuperação.

Sublinha também que a prioridade deve ser combater as desigualdades sociais.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, discursou na cerimónia comemorativa dos 111 anos da Implantação da República, na Câmara de Lisboa. Marcelo centrou o discurso no combate à pobreza e às desigualdades

Condições de trabalho dos professores

Catarina Martins marcou presença esta terça-feira à tarde no protesto dos professores e sublinha que têm de ser dadas melhores condições de trabalho e de progressão na carreira.