OE 2022: negociações à esquerda não estão fechadas nem oposição vê proposta com bons olhos

A menos de uma semana da entrega do Orçamento do Estado no Parlamento, o Governo apresenta as linhas gerais aos partidos.

No entanto, ainda não são mais do que umas luzes, o que o ministro das Finanças trouxe para mostrar aos partidos, na ronda de reuniões de apresentação.

O Governo não o negoceia com o PSD, mas foram os sociais-democratas os primeiros a manifestar esse sintoma de que para haver orçamento ainda falta.

O PCP insiste que é preciso mais da parte do Governo e o Bloco de Esquerda ainda não está satisfeito com as negociações.

A revisão técnica do Orçamento volta ao Conselho de Ministros na sexta-feira para ser aprovada a versão final que, na segunda-feira, será entregue no Parlamento.