O Governo está a preparar o Orçamento do Estado para 2022. A SIC sabe que prevê um ligeiro desagravamento do IRS, um aumento extra das pensões mais baixas e uma ajuda aos casais com mais filhos. As proposta não foram apresentadas aos partidos e estarão a ser guardadas para a discussão na especialidade.

As pensões mais baixas tem tido aumentos extra. A SIC sabe que o Governo deverá aprovar um aumento extra de 10 euros para os reformados que recebem menos.

A medida não deverá constar da proposta que será entregue no Parlamento. Fica guardada para o debate na especialidade. Deve partir do PCP e ter luz verde do Executivo.

No IRS, a medida mais relevante é o desdobramento de escalões. Atualmente, os jovens que entram no mercado de trabalho tem um desconto de 30% no primeiro ano, 20 no segundo e 10 no terceiro. O Governo prepara-se para alargar o regime para 5 anos.

Confirma-se também um aumento da dedução especifica a partir segundo filho e dos seguintes, assim como um reforço do abono de família para as pessoas com rendimentos mais baixos.

As empresas com investimentos devem contar com um aumento da dedução do IRC.

COSTA NO PARLAMENTO

O primeiro-ministro participa esta quinta-feira em mais um debate parlamentar sobre política geral, que ocorre quatro dias antes da apresentação do Orçamento para 2022, esperando-se um discurso centrado na recuperação económica do país pós-pandemia de covid-19.

Este será o primeiro debate da presente sessão legislativa com a presença de António Costa, num momento em que Governo, PCP, PEV, Bloco de Esquerda e PAN ainda estão longe de concluir o processo negocial para a viabilização da proposta de Orçamento do Estado para 2022, documento que entrará na Assembleia da República na próxima segunda-feira.

ESPECIAL ORÇAMENTO DO ESTADO

VEJA TAMBÉM: