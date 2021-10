Conselho de Ministros reunido para aprovar Orçamento do Estado

Faltam três dias para a entrega do Orçamento do Estado para 2022 na Assembleia da República. Neste momento, apurou a SIC, há um impasse nas negociações com os parceiros do Governo que têm viabilizado os últimos orçamentos.

O PCP insiste que o caderno de encargos que apresentou está muito longe de ser atendido. O mesmo se passa com o Bloco de Esquerda que reuniu com o Governo na noite passada.