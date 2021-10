Governo dá luz verde à proposta do OE mas negociações com a esquerda não estão encaminhadas

O Governo aprovou a proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano que será entregue ao Parlamento já na segunda-feira. A discussão do documento na generalidade está agendada para o final do mês.

Caso seja aprovada, a proposta segue para discussão na especialidade onde os partidos poderão apresentar sugestões de alteração.

Na quarta-feira, após o Governo ter recebido os partidos com representação parlamentar, ficou a saber-se que a proposta de Orçamento para o próximo ano prevê um crescimento de 5,5% (4,6% este ano) e um défice de 3,2% - aqui, um valor idêntico ao que foi inscrito no Programa de Estabilidade.

A proposta do Governo de Orçamento para 2022 prevê ainda uma ligeira redução do desemprego para 6,5%, devendo fixar-se nos 6,8% no final de 2021, uma descida da dívida para os 123% do PIB (Produto Interno Bruto) e uma inflação de 0,9%.

Em linha com esta projeção de inflação, o Governo já manifestou a intenção aos sindicatos de aumentar os salários dos trabalhadores da administração pública em 0,9 no próximo ano.