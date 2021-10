OE 2022. PCP avisa que vai ser intransigente na exigência de respostas aos problemas do país

Na véspera da entrega da entrega do Orçamento do Estado no parlamento, Jerónimo de Sousa avisou que o PCP vai ser intransigente na exigência de respostas do Governo aos problemas do país.

Num comício em Setúbal, o secretário-geral comunista sublinhou que neste momento há uma enorme distância entre as respostas que são necessárias e as meias medidas que o orçamento parece oferecer.

