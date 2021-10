O Governo entrega esta segunda-feira na Assembleia da República a proposta do Orçamento do Estado para 2022. A grande novidade passa pelo desdobramento dos escalões do IRS, com o objetivo de aliviar a carga fiscal sobre a classe média.

Assim, os atuais sete escalões de IRS vão passar a ser nove, mais dois do que até aqui, sendo que o terceiro escalão vai ser dividido em dois e o sexto escalão também é desdobrado. O nono escalão substitui o atual sétimo.

Consulte a tabela preliminar obtida pela SIC: