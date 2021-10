Orçamento do Estado: o que já se sabe sobre salários e pensões

As medidas do Orçamento do Estado para 2022 só serão conhecidas em detalhe esta terça-feira, mas sabe-se já que algumas prestações sociais, como o abono de família, vão aumentar e está previsto um aumento extra das pensões mais baixas.

A proposta do Governo replica o modelo seguido em 2020, ano em que todos os salários da função pública foram atualizados pela primeira vez em mais de 10 anos. Agora, o aumento será de 0,9%, o suficiente para cobrir a subida da inflação.

Nas pensões, espera-se aquilo que tem acontecido nos últimos anos, um aumento extraordinário que se traduz numa subida até 10 euros para as pensões mais baixas. Serão abrangidos cerca de dois milhões de pessoas que têm reformas abaixo dos 658 euros.

A atualização automática das pensões pode estar em causa porque, por lei, só acontece quando a economia cresce mais de 2% nos dois anos anteriores. Em 2020, afundou mais de 8% e, mesmo que em 2021 cresça os mais de 4% previstos, não chega para cumprir a regra.

Nos apoios sociais, espera-se o reforço do abono de família para quem tem rendimentos mais baixos e um aumento do complemento solidário para idosos.