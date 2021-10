OE 2022: Investimento de 123 M€ no aumento da eficiência energética em edifícios

O Governo quer investir 123 milhões de euros no aumento da eficiência energética em edifícios, em 2022, que incluem investimentos previstos no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), segundo a proposta de Orçamento do Estado entregue na segunda-feira.

Entre os investimentos para a transição climática que constam da proposta entregue no parlamento, o Governo aponta o "aumento da eficiência energética em edifícios, com um investimento de 123 milhões de euros que visa aumentar o desempenho energético dos edifícios (através da adoção de medidas passivas e da progressiva eletrificação do edificado), bem como fomentar o uso de equipamentos mais eficientes".

O documento explicita que parte deste valor inclui o contributo de outros investimentos previstos no PRR, "no âmbito da saúde, habitação, respostas sociais, e qualificações e competências, através das quais se prevê o apoio à renovação de edifícios e infraestruturas".

O Governo entregou na segunda-feira à noite, na Assembleia da República, a proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE22).

O ministro das Finanças, João Leão, apresenta a proposta orçamental hoje, às 09:00, em conferência de imprensa, em Lisboa.

