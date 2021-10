OE 2022: Taxa de desemprego desce para 6,5% no próximo ano

A taxa de desemprego portuguesa descerá para os 6,5% no próximo ano, segundo as previsões do Governo elaboradas no âmbito do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), que foram divulgadas esta segunda-feira.

"A taxa de desemprego em 2022 deverá descer para 6,5%, atingindo o valor mais baixo desde 2003", pode ler-se no 'site' do Governo dedicado ao OE2022.

Os dados do desemprego para 2022 já tinham sido adiantados pelo Governo aos partidos em reuniões tidas na quarta-feira na Assembleia da República.

Em 2020, primeiro ano marcado pela pandemia de covid-19, a taxa de desemprego em Portugal foi de 7,0%.

