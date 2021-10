O que já se sabe sobre o Orçamento do Estado: que mudanças trará à vida dos portugueses?

O fiscalista Luís León, em entrevista à SIC Notícias, explica que com base no que se foi conhecendo do Orçamento do Estado ao longo desta segunda-feira, o desbobramento dos escalões é o resultado daquilo que já era esperado.

"Uma redução relativamente pequena do IRS e provavelmente para muitos portugueses as alterações vão ficar aquém das expectativas."

Segundo Luís León, com base nos escalões de IRS avançados pela comunicação social, trata-se de uma "diferença anual inferior a uma centena de euros para a generalidade dos contribuintes".

No entanto destaca a "supresa", que considera a "grande novidade" desta segunda-feira: a "redução do limite do último escalão do IRS, que será aplicável a partir de 75.000 euros".

O alargamento do Programa Regressar, de apoio aos emigrantes que queiram voltar para Portugal, Luís León classifica como uma medida no "sentido positivo".

O fiscalista explica que os portugueses vão ter de continuar a pagar as dívidas e existem duas formas de o fazer: ou "vamos continuar a pagar o mesmo ou ter de pagar mais" ou "arranjamos uma forma de aumentar a receita do Estado sem aumentar o pagamento do nosso imposto, como? Trazendo mais pessoas para contribuir".

A proposta do Orçamento do Estado 2022 introduz também "um reforço" dos programas IRS Jovem, que "vai passar a ser automático" e alargado de três para cinco anos.

Luís León considera que fixar jovens em Portugal passa por ter "empresas saudáveis, fortes, competitivas, que tenham de facto a capacidade de recrutar, de reter e pagar talento em conformidade com as competências".

O Orçamento do Estado para 2022 foi entregue esta segunda-feira no Parlamento e será apresentado na terça-feira.

