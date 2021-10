João Leão: "Não vemos como é que este Orçamento não seja aprovado"

O ministro das Finanças entregou esta segunda-feira no Parlamento, às 23:38, a proposta de Orçamento para 2022, a sexta de executivos socialistas liderados por António Costa e que será votada na generalidade no próximo dia 27.

No último dia do prazo para a entrega da proposta de Orçamento, João Leão entrou no Parlamento pouco depois das 23:30 e foi logo a seguir recebido pelo presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues.

Nas palavras do ministro “o Orçamento do próximo ano é o Orçamento do investimento”, considerando que a proposta do executivo é centrada “na recuperação económica e social do país”.

“Permite-nos construir um orçamento centrado na recuperação económica e social do país. É um orçamento, em primeiro lugar, apostado no relançamento desta atividade económica com mais investimento, com mais investimento público e mais investimento privado”, enfatizou.

O ministro das Finanças, depois da entrega, destacou também alguns pontos e desafios presentes neste Orçamento, que "se preocupa com o presente e com a recupereção económica, mas também com o futuro".

João Leão manifestou-se confiante na aprovação do Orçamento para 2022 e mostrou abertura política para negociar a proposta do Governo com os partidos num quadro “de escolhas” e de “responsabilidade".

Interrogado se espera que o PCP, Bloco de Esquerda, PEV e PAN contribuam para a viabilização da proposta orçamental, o titular da pasta das Finanças respondeu: “Este Orçamento é bom para o país e para os portugueses. Não vemos como é que este Orçamento não seja aprovado na Assembleia da República”, disse.

Também na questão sobre as dificuldades que teve para aprovar a proposta de Orçamento em Conselho de Ministros, João Leão invocou o seu percurso político no Ministério das Finanças.

“Este é o sétimo Orçamento que apresento, cinco ao lado de Mário Centeno como ministro das Finanças e dois sendo eu ministro das Finanças. Nesse sentido, este processo não foi diferente dos outros”, alegou.

Segundo o ministro de Estado e das Finanças, os processos de elaboração dos orçamentos “são sempre escolhas exigentes, com muito diálogo e colaboração de todos”.

Acompanharam o ministro de Estado e das Finanças neste ato de entrega do Orçamento os secretários de Estado Duarte Cordeiro (Assuntos Parlamentares), António Mendonça Mendes (Adjunto e dos Assuntos Fiscais), Claudia Joaquim (Orçamento), João Nuno Mendes (Finanças) Miguel Cruz (Tesouro).

João Leão apresenta em conferência de imprensa, na terça-feira de manhã, a proposta de Orçamento do Estado para 2022, diploma que foi aprovado após um Conselho de Ministros que se iniciou às 09:30 de sexta-feira e que se prolongou até às 02:00 de sábado.

Veja também: