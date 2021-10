“Não me pronuncio sobre estratégias dos partidos por causa do Orçamento do Estado”

Marcelo Rebelo de Sousa disse esta quinta-feira que não se pronuncia sobre as estratégias dos partidos por causa do Orçamento do Estado para 2022.

O Presidente da República concluiu, durante uma visita à Escola Secundária Mães d'Água, na Falagueira, no Concelho da Amadora, que os partidos são livres para tomarem as suas decisões.

