O Presidente da República apelou esta quinta-feira a um "esforço de concertação" entre os decisores políticos, considerando que "não se trata de ceder nos princípios", mas em aproveitar a oportunidade que o país tem para a reconstrução.

Enquanto discursava na inauguração da ampliação do Centro de Distribuição da SONAE, em Vila Nova da Rainha, concelho da Azambuja (distrito de Lisboa), o Presidente da República sustentou que é necessário um "esforço de concertação, de entendimento, de conjugação de iniciativas", que está a ocorrer "um pouco por todo o país".

No entendimento de Marcelo Rebelo de Sousa "trata-se de perceber que este é um momento em que cada dia, cada mês, cada seis meses, fazem a diferença".

O chefe de Estado considerou também que ainda que existam algumas comparações estatísticas com 2019, Portugal tem de estar melhor do que estava antes da crise socioeconómica provocada pela pandemia.

O país tem de "acompanhar os saltos" digital, energético e científico-tecnológico "deste momento singular", completou, e em até 2030 vai ser possível aferir se "a oportunidade foi ganha ou perdida".

"Esse salto está presente em toda a Europa e nas economias mais avançadas do mundo. Estão a dá-lo e vão ter de o dar. Nós, por termos entrado na quarta vaga mais cedo, estamos, de acordo com os dados disponíveis, a sair dela também mais cedo, temos a obrigação de aproveitar esse ensejo para não sermos nem os do meio, nem os do fim, deste processo que é um novo ciclo económico", alertou o Presidente da República.