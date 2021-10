Costa confiante com aprovação do Orçamento do Estado

O primeiro-ministro, António Costa, diz que o país está "mais próximo de ter o Orçamento do Estado aprovado" e, a uma semana da votação, o Governo reuniu com os Verdes e o PAN, não existindo ainda acordo, ao mesmo tempo que se registam avanços com o PCP, mas com os comunistas a dizerem que há resistência do Governo.

Numa negociação que parecem não ter fim à vista, os líderes parlamentares do PS e do PCP, no plenário, tiveram um diálogo de vários minutos.

Depois de reuniões com os partidos à Esquerda - Bloco de Esquerda, PCP, Os Verdes e PAN -, António Costa demonstrou otimismo e confiança na aprovação do Orçamento do Estado.

O primeiro-ministro aproveitou, também, para sublinhar o aviso do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa: sem Orçamento, há eleições antecipadas, palavras que não vieram na melhor altura para o PCP.

Numa entrevista à Antena 1, o comunista João Oliveira não abriu o jogo, mas avançou que o encontro de terça-feira com o Governo deu alguns frutos.

António Costa promete, agora, fazer tudo para ter um acordo, o que inclui aceitar algumas das exigências da Esquerda.

Os Verdes, apurou a SIC, entregaram por escrito várias propostas e estão à espera da marcação de uma nova reunião com o Executivo.

Já o PAN exige ao Governo que haja solidez num possível acordo e promete revelar o voto no fim de semana, contudo, o Governo precisa do apoio de mais forças partidárias para garantir a aprovação na próxima quarta-feira.

Veja também: