Salário mínimo, pensões e creches: as cedências do Governo à Esquerda 

O primeiro-ministro anunciou na sexta-feira à noite, na Comissão Política do PS, um conjunto de medidas para acrescentar à proposta do Orçamento do Estado para 2022.

Entre as cedências à Esquerda do Governo estão o aumento do salário mínimo, um novo aumento das pensões e creches gratuitas.

A nível laboral, o secretário-geral do PS quer aumentar a renumeração do trabalho suplementar e incentivar a contratação coletiva.

No salário mínimo, quer chegar aos 705 euros em 2022, aos 750 em 2023 e aos 850 em 2025.

Nas pensões, a Comissão Política do PS comprometeu-se, por escrito, a um aumento extraordinário das pensões até ao valor de 1.097 euros a partir de janeiro e a aumentar o mínimo de existência em 200 euros.

Na saúde, a ideia é criar a carreira de Técnico Auxiliar de Saúde e um regime de dedicação plena para médicos do Serviço Nacional de Saúde.

O Governo quer ainda aumentar do mínimo de existência em 200 euros e creches gratuitas em 2022 para o primeiro ano.

Veja também: