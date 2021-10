OE 2022: PS deu luz verde a Costa para ir mais além nas exigências da Esquerda 

O secretário-geral adjunto do PS acredita que o Orçamento do Estado para 2022 vai ser aprovado.

José Luís Carneiro diz que ainda há margem para negociar.

"É possível ainda aperfeiçoar, melhorar, ir mais longe em alguns aspetos que venham a ser considerados vitais para viabilizar a proposta do Orçamento do Estado, essencial para garantirmos a estabilidade política que é fundamental país, e ao mesmo tempo fazê-lo com sentido de responsabilidade", afirma.