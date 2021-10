Ana Gomes considera que as eleições antecipadas não interessam à maioria dos portugueses.

A comentadora da SIC diz não estar surpreendida com intenção do Bloco de Esquerda de votar contra o Orçamento do Estado.

O Bloco de Esquerda anunciou que vai votar contra o Orçamento do Estado para 2022, se o documento não tiver mais nenhuma alteração.

